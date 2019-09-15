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فن

معتصم النهار يشارك هيفاء وهبى عقد الخواجة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:59 ص
معتصم النهار
معتصم النهار
أحمد البهى
انضم الفنان معتصم النهار إلى فريق عمل فيلم "عقد الخواجة" الذى من المقرر البدء فى تصويره خلال الفترة القادمة .

فيلم "عقد الخواجة" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية.

العمل من المقرر أن تعود من خلاله هيفاء وهبى الى السينما المصرية ، منذ أن قدمت آخر أفلامها حلاوة روح، بالإضافة إلى أحمد الفيشاوى، الذي شارك في شهر رمضان الماضى ببطولة مسلسل خمسة ونص مع نادين نسيب نجيم وقصي خولي، والذي حقق من خلاله أصداء إيجابية وشهرة كبيرة في الوطن العربي.

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