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فن

فستان أسود بأكمام مكشوفة.. أروى تتألق فى إطلالة جذابة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:48 ص
اروى
اروى
محمد بدران
نشرت الفنانة أروى عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جديدة.

وظهرت أروى بـ إطلالة أنيقة بفستان باللون الأسود متوسط الطول وبأكمام مكشوفة، وخصلات شعر إنسيابى، ووضعت مكياجا هادئا، ولاقت إعجاب متابعيها.

وعلقت أروى: "من أكبر الأخطاء أن تمر على لحظات الفرح مرورا عابرا وتعيش الحزن بكل مشاعرك".

وتقدم أروى حاليًا برنامج "تحت السيطرة" على قناة "mbc"، من إنتاج شركة "أيدييز تي في بروداكشن"، والذي يندرج تحت خانة البرامج الحوارية.
فستان أسود بأكمام مكشوفة.. أروى تتألق فى إطلالة جذابة

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