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رياضة

مصر ترفع رصيدها إلى 76 ميدالية في بطولة أفريقيا للسباحة للناشئين بتونس

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 01:30 ص
بطولة أفريقيا للسباحة
بطولة أفريقيا للسباحة للناشئين بتونس - أرشيفية
أ ش أ
أحرزت البعثة المصرية المشاركة في البطولة الإفريقية للسباحة للناشئين 76 ميدالية متنوعة في النسخة الثالثة من البطولة التي تستضيفها تونس، وتستمر حتى غد.

وقال المهندس طارق بكري عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة ورئيس بعثة منتخب مصر، السبت، إن البعثة تمكنت من إحراز 21 ميدالية ذهبية و34 فضية و21 برونزية خلال البطولة التي يتنافس فيها 350 سباحا يمثلون 35 بلدا إفريقيا.

وأوضح بكري أن المنتخب توج بالمركز الأول لمرحلة 14 عاما، وبالمركز الثاني في مرحلة 16 عاما، ومن المقرر أن يخوض السباحون: عمرو عنتر، ومحمد محمود، وسلمى هاني، ونادين محمد سباق المياه الحرة اليوم الأحد بولاية بنزرت التونسية في إطار فعاليات البطولة.

يشار إلى أن النسخة الثالثة عشرة للبطولة الأفريقية للسباحة للناشئين انطلقت في 11 سبتمبر الجاري بتونس، وشهدت منافسة شديدة في ظل تواجد أبرز الدول الرائدة في هذه الرياضة على غرار مصر وجنوب أفريقيا والجزائر والمغرب وزيمبابوي.

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