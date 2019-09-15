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مرأة

15 سبتمبر محب للجمال.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 03:01 ص
ابراج
ابراج
أسماء عبد الحفيظ
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 15 سبتمبر، وفقا لعلم الأرقام.

شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 15 سبتمبر فإن ذلك يعني أن لديك حسا فنيا، وحبا للجمال والأناقة. أنت عاطفي وحساس ومتحمس وتبحث عن الكمال.. تحب السفر والعيش في الخارج، لكن لا تتسرع في إعطاء ثقتك لأي شخص.

نصيحة:

عام 2019 يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.

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