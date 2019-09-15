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فن

اليوم.. انطلاق أسبوع الأفلام السينما الكورية بسينما الهناجر

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:04 ص
سينما الهناجر
سينما الهناجر
أحمد البهى
يفتتح سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يون يو تشول، في السابعة من مساء اليوم الأحد، أسبوع أفلام السينما الكورية، ضمن خطة قطاع صندوق التنمية الثقافية بإقامة أسابيع سينمائية أجنبية بالتعاون مع سفارات الدول العربية والأجنبية العاملة بالقاهرة.

تبدأ العروض بفيلم "الغابة الصغيرة " وتدور احداثه حول "هاي وون" التي تقرر العودة إلي مهد طفولتها بالقرية بعدما تبددت أحلامها في مدينة سيول – عاصمة كوريا الجنوبية وهناك تتقاسم حياتها وسط الطبيعة الريفية الهادئة مع اثنين من أصدقائها القدامي.

وفي السابعة مساء الأثنين 16 سبتمبر يعرض فيلم " المحقق كي: سر الأرملة الفاضلة" وهو أحد أفلام سلسلة المحقق الأشهر في عصر مملكة "جوسون" ، "كيم مين" والذي يأمره الملك "جيونج جو" بالتحقيق في سلسلة جرائم القتل.

وتختتم العروض في السابعة مساء الثلاثاء 17 سبتمبر بعرض فيلم " اغتيال" الذي تدور احداثه حول خطة عناصر من حركة الإستقلال الكورية لإغتيال القائد الياباني وبعض العناصر الموالية للإحتلال الياباني.

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