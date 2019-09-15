ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شيكو بصحبة خالد الصاوى وكريم عبد العزيز في حفل زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:30 ص
شيكو وكريم وخالد
شيكو وكريم وخالد الصاوى
محمد بدران
نشر شيكو صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" تضم عددا من نجوم الفن من حفل زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد. 

وظهر في الصورة رفقة شيكو الفنان كريم عبد العزيز، وخالد الصاوى، ولاقت الصورة إعجاب متابعيهم، وعلق شيكو على الصورة قائلًا: "الحبايب".

على جانب آخر، ينتظر شيكو عرض مسلسله الجديد «اللعبة»، والذي كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.
شيكو بصحبة خالد الصاوى وكريم عبد العزيز في حفل زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متحرش .. شيكو يظهر مع سامية جمال بـ ميج بيكسل

إفيه مش بطال.. شيكو يداعب جمهوره أثناء قضاء عطلته

شاهد... كريم عبدالعزيز مع شيكو وهشام ماجد: انتظرونا قريبا

شيكو ينشر صورة تجمعه مع شريف رمزي.. والجمهور: جمال الصورة يكفي

شاهد.. شيكو بصحبة شريف رمزى ومحمد عبد العزيز على البحر

كل سنة وانتم طيبين.... شيكو يهنئ جمهوره بالعام الهحري الجديد

ترشيحاتنا

ثلاث قمرات.. رانيا يوسف ولقاء الخميسي وساندي تثرن الجدل.. شاهد

الجزيرة الإرهابية تحتفي بهجوم آرامكو.. وابن عم تميم يوجه رسالة للسعودية

طائرة مسيرة تخترق أجواء الكويت وتحلق فوق قصر الأمير

تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور

اخبار الرياضة .. الخطيب يرد على مرتضى منصور فى أزمة مؤمن زكريا .. والاهلي يتلقى ضربة موجعة قبل السوبر

الهدف الـ 17.. وليد سليمان يعادل رقم حسام حسن الإفريقي مع الاهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا

تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور

بطعم الفوز.. شاهد | عيد ميلاد «أحمر» لمدرب الأهلي من غينيا