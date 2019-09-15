شيكو بصحبة خالد الصاوى وكريم عبد العزيز في حفل زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد

نشر شيكو صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" تضم عددا من نجوم الفن من حفل زفاف أحمد فهمى وهنا الزاهد.



وظهر في الصورة رفقة شيكو الفنان كريم عبد العزيز، وخالد الصاوى، ولاقت الصورة إعجاب متابعيهم، وعلق شيكو على الصورة قائلًا: "الحبايب".



على جانب آخر، ينتظر شيكو عرض مسلسله الجديد «اللعبة»، والذي كان من المفترض عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.



مسلسل "اللعبة" من بطولة شيكو، هشام ماجد، أحمد فتحي، ومحمد ثروت ومي كساب وميرنا جميل، وسامي مغاوري، تأليف كل من أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وأشرف على وفادي أبو السعود وإخراج معتز التوني.