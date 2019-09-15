القضاء الإيراني يبرر جريمته بحق الفتاة الزرقاء

برر القضاء الإيراني جريمته بحق مشجعة كرة القدم المنتحرة حرقا سحر خداياري الشهيرة بـ"الفتاة الزرقاء" بأنها اعترفت بخطأها أثناء التحقيقات.



وانتحرت خداياري بعدما أضرمت النيران في جسدها عقب علمها بإدانتها بالسجن من قبل المحكمة بالسجن لمدة 6 أشهر بسبب محاولتها الدخول إلى ملعب لحضور مباراة كرة قدم لفريقها المفضل، استقلال، والذي يرتدي القميص الأزرق، حيث يرفض النظام المتشدد حضور النساء إلى المباريات.



وكانت سحر، تنكرت في أزياء رجل لخداع رجال الأمن والتمكن من الدخول إلى المباراة.



ومن بين ردود الفعل على ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أنه يعتزم إرسال وفد رسمي إلى إيران، من أجل إمكانية السماح للنساء بالدخول إلى ملاعب كرة القدم لمتابعة المباريات.



وقال الـ"فيفا" في بيان: "وفد من فيفا سيتواجد قريبا في إيران لتسريع الاستعدادات للسماح للنساء بدخول ملاعب كرة القدم لحضور المباريات المقبلة (للمنتخب الوطني) ضمن تصفيات كأس العالم (2022) في أكتوبر المقبل".



وعبَّرت الخارجية الأمريكية عن غضبها وحزنها، عبر صفحتها الرسمية على «تويتر»؛ حيث قالت: "نشعر بالحزن والغضب بعد معرفة أن سحر خداياري الفتاة الزرقاء، قد ماتت بعد أن قتلت نفسها أثناء احتجاجها على تمييز النظام الإسلامي ضد النساء، بما في ذلك في المناسبات الرياضية".