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رياضة

الخطيب يكرم 124 بطلا في الأهلي .. اعرف التفاصيل

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:18 ص
محمود الخطيب رئيس
محمود الخطيب رئيس الأهلي
عبدالحكيم ابو علم - ريهام بكير
يقيم مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حفل تكريم للعديد من أبطال النادي الذين حققوا إنجازات عربية وإفريقية وعالمية مع النادي أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.

وقام الكابتن رؤوف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي بترشيح 124 بطلا من أبناء الأهلي لتكريمهم في الحفل المقرر إقامته يوم الاثنين المقبل بفرع النادي بمدينة نصر.

وقال العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي إن الحفل سيقام في تمام الساعة السابعة مساء الاثنين بفرع الأهلي بمدينة نصر؛ انطلاقا من اهتمام مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بكل المواهب في جميع الألعاب.

ويأتي هذا التكريم لتأكيد سياسة مجلس الإدارة في دعم وتكريم اللاعبين الذين حققوا إنجازات؛ سواء على المستوى العربي أو الإفريقي أو العالمي مع النادي أو المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى تحفيز جميع اللاعبين في النادي لبذل الجهد وتحقيق الانتصارات والألقاب التي من شأنها إعلاء اسم النادي.

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