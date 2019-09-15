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أخبار العالم

عقب تعيينه مديرا عاما لقناة الإخبارية .. فارس بن حزام يوجه رسالة لوزير الإعلام السعودي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
فارس بن حزام
فارس بن حزام
صدى البلد
أعلنت إدارة هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية تعيين فارس بن حزام مديرا عاما لقناة الإخبارية.

من جانبه وجه الإعلامي فارس بن حزام عبر صفحته بموقع التواصل تويتر الشكر لوزير الإعلام، رئيس مجلس إدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون، تركي الشبانة، على تعيينه مديرًا لقناة الإخبارية والشؤون الإخبارية في هيئة الإذاعة والتلفزيون.

يعد فارس بن حزام كاتبا صحفيا له الكثير من البحوث والكتابات السعودية البارزة التي غزا من خلالها الكثير من القلوب والعقول لما قدمه من أسلوب مميز وراقي، وقد تدرج في العديد من المناصب الإعلامية.

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