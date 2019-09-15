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فن

عائشة بن أحمد تروج لفيلم الفلوس

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:36 ص
فيلم الفلوس
فيلم الفلوس
محمد بدران
شاركت الفنانة عائشة بن أحمد جمهورها بوستر فيلمها الجديد "الفلوس" من خلال حسابها الشخصي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وعلقت عائشة بن أحمد على البوستر قائلة: "قريبا فيلم الفلوس".

يذكر أن الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الذى يقوم ببطولته تامر حسنى قررت عرضه فى إجازة منتصف العام المقبل، بعد خروجه من المنافسة فى موسم عيد الأضحى، ويرجع السبب لعدم الانتهاء من عملية المونتاج.

الفيلم من بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وآخرون إضافة إلى ظهور أكثر من نجم كضيف شرف، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.

والفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.
عائشة بن أحمد تروج لفيلم الفلوس

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