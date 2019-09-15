للمرة الثانية في أقل من 24 ساعة.. حادثة طعن قاتلة في لندن

في اليوم الثاني على التوالي، تشهد العاصمة البريطانية لندن حادثة طعن قاتلة.



وبحسب "سكاي نيوز"، عثرت السلطات على جثة رجل يبلغ من العمر 30 عاما، الذي قتل متأثرا بإصابته في عملية طعن بشارع هاونيفيلد في إدمونتون شمالي لندن.



وقالت الشرطة إن التحقيقات جارية للتحقق من هوية الضحية ومن ثم بلاغ أسرته.



وتم اعتقال رجل يبلغ من العمر 40 عاما للاشتباه بتورطه بالحادث.



ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة من وفاة رجل في سن الـ34 في المستشفى يوم السبت بعد إصابته بطعنات خلال تواجده في متجر للدجاج جنوبي لندن.

