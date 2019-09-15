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رياضة

أنا صاحب الكورة .. الزمالك يتجرع هزيمة أفريقية في المتناول .. أسبابها وحلول لقاء العودة .. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:19 ص
نتيجة مباراة الزمالك
نتيجة مباراة الزمالك اليوم
محمد رشاد
انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما فى السنغال، فى إطار مباريات دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

ويقدم موقع "صدى البلد" عبر برنامج "أنا صاحب الكورة"، تحليلًا فنيًا لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، والتي شهدت فوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف ، سجل لأصحاب الأرض اللاعب مابي غوبي فى الدقيقة 12 ، و68، بينما قلص الفارق للفريق الأبيض مصطفى محمد فى الدقيقة 74 من زمن اللقاء.

ويتناول التحليل، أبرز الفنيات التى تم تنفيذها على المستطيل الأخضر والخطط التكتيكية التي بدأ بها الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك أمام فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال .

ويقدم برنامج "أنا صاحب الكورة" المحلل محمد شوقى، الذى نجح فى خطف الأنظار إليه عبر السوشيال ميديا.

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