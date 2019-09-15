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فن

أشبه بالحلم الجميل .. أمل رزق تشيد بـ المتفائل

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:59 ص
أحمد البهى
نشرت الفنانة أمل رزق عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات الشهير " إنستجرام "، صور مع فريق عمل مسرحية المتفائل ، والتى يتم عرضها على خشبة المسرح القومى.

وعلقت " أمل رزق " قائلة : "لم يكن مجرد عمل مسرحي عادي بل كانت ليلة مسرحية أشبه بالحلم الجميل.عمل فني متكامل الأركان مليء بالتفاؤل والإبهار " .

وأضافت " أمل رزق " : " كل الشكر لفريق العمل الرائع صاحب الأداء المتميز و الشكر موصول لمدير عام المسرح القومي الفنان والصديق العزيز أحمد شاكر عبد للطيف " .

عرض " المتفائل" يقدم يوميا ماعدا الأربعاء على المسرح القومي بالعتبة في تمام التاسعة مساء، بطولة سامح حسين، سهر الصايغ ، يوسف إسماعيل، عزت زين، سوسن ربيع،آيات مجدي، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامي و مجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى و ألحان هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، اضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على، عن رواية كانديد للكاتب فولتير، إعداد وإخراج إسلام امام.

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