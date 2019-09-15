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رياضة

طارق السيد يكشف خسائر كهربا برحيله عن الزمالك

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:30 ص
محمود كهربا
محمود كهربا
ريهام بكير
يرى طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن محمود كهربا خسر كثيرا برحيله عن القلعة البيضاء. 

وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :" كل التجارب أثبتت أن من يرحل من الزمالك للأهلي لم ينجح".

وعن مؤمن زكريا نجم الأهلي ، أكد نجم الزمالك السابق، أنه حقق نتائج جيدة مع الأهلي، لكنه لم يستمر في أدائه المميز".

وأكمل : "أتمنى له الشفاء وأنادي قيادات الدولة أن يتعالج على نفقة الدولة، مؤمن استطاع أن يوحد جماهير الأهلي والزمالك والمنافسين أيضًا".

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