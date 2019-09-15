تعامل مع المنافس بغرور .. طارق السيد يكشف أسباب هزيمة الزمالك



أبدى طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عدم رضاه عن مستوى الزمالك في مباراة الأمس بدوري أبطال أفريقيا أمام جينيراسيون.



وقال طارق خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :" الزمالك ظهر بمستوى ضعيف ، لم يهتم بالمنافس ولمست بعض الغرور".



وأردف : جينيراسيون يقدم نتائج جيدة على ملعبهم.



وتطرق للحديث عن مصطفى محمد قائلا : لم يصل لنصف مستواه، لابد أن يأخذ الفرصة بشكل مستمر.



وتابع : عبد الله جمعة لم يظهر بمستواه المعهود لاختلاف طريقة استلامه للكرة، بالاضافة الى ابتعاد محمد عنتر عن الصورة.