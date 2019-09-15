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فن

بقبعة وفستان.. شيرين رضا تتألق بالأسود عبر انستجرام

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:45 ص
شيرين رضا
شيرين رضا
محمد بدران
نشرت الفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت شيرين رضا بفستان باللون الاسود، وقبعة، ولاقت اعجاب متابعيها.

يذكر أن آخر أعمال شيرين رضا فيلم الفيل الأزرق 2 من إخراج مروان حامد وتأليف أحمد مراد، وبطولة كريم عبد العزيز، ونيللى كريم ، هند صبرى وشيرين رضا، وإياد نصار، و من إنتاج شركة "سينرجى".

الفيل الأزرق 2 تبدأ أحداثه بعد 5 سنوات من الجزء الأول، ويتم استدعاء د. يحيى راشد لقسم الحالات الخطرة "8 غرب حريم"، ويلتقى هناك بمن يتلاعب بحياته وحياة أسرته، ليستعين يحيى بحبوب الفيل الأزرق فى محاولة منه للسيطرة على الأمور وحل الألغاز التى تواجهه.
بقبعة وفستان.. شيرين رضا تتألق بالأسود عبر انستجرام

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