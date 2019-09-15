الجزيرة الإرهابية تحتفي بهجوم آرامكو.. وابن عم تميم يوجه رسالة للسعودية

احتفت قناة "الجزيرة"، الذراع الإعلامي لنظام الحمدين الداعم للإرهاب في قطر، بالعمل الإرهابي الذي شهدته المملكة العربية السعودية على مواقع لشركة آرامكو النفطية.



ووصفت قناة الفتنة في تقرير لها الهجوم الذي أعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية مسئوليتها عنه بأنه "ضربة موجعة داخل العمق الاستراتيجي" للمملكة.



فيما قال الشيخ المنشق، فهد بن عبد الله آل ثاني، ابن عم تميم بن حمد أمير النظام الداعم للإرهاب، على تويتر:"باسمي وباسم شعب قطر، نستنكر وبشدة الأعمال التخريبية الجبانة التي تستهدف السعودية ومنشآتها النفطية".



وأضاف:"مثل هذه الأعمال لا يقوم بها إلا عصابة من المجرمين الحاقدين يهدفون لزعزعة استقرار أمننا ووحدتنا واستقرارنا، اللهم احفظ السعودية وأهلها وكل دول الخليج والعالم العربي والإسلامي".