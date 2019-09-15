أسرار تحضير عجينة الطعمية البيتي

اشتهر المصريون بتناول الطعمية والفول، التي تعتبر من الأطباق المصرية الأصيلة، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي أسرار عمل عجينة الطعمية.



أسرار تحضير الطعمية البيتي:



- تحضر العجينة الأصلية للطعمية المصرية باستخدام الفول المدشوش حيث ينقى ويغسل جيدا للتخلص من الأتربة والشوائب، ثم يترك في المياه لينقع لمدة ليلة كاملة ثم يصفى قبل تحضير الطعمية، ومهما كانت الظروف وضيق الوقت لا يسلق الفول المدشوش نهائي لأن هذا يفسد عجينة الطعمية تمامًا.



لمن لا يعرف: الفول المدشوش هو فول التدميس العادي ولكنه مفصص ومقشر ،وفي حالة عدم تواجده يستبدل بفول التدميس العادي وينقع في مياه لمدة يومين ثم يفصص ويقشر.



طعمية في الخلاط



- يفرم الفول المدشوش ليطحن قليلًا قبل إضافة باقي المكونات، ثم يتم استكمال تنعيمه مع باقي المكونات حتى يتم خلطها وتجانسها جيدًا في قوام ناعم يسهل تشكيله.

- توضع الخضروات الورقية "شبت وبقدونس وكزبرة خضراء وكرفس" بمقدار محدد مناسب للفول دون زيادة كميتها حتى لا تنعم العجينة بشكل مبالغ فيه وتتفكك عند التسوية.

- في حال جفاف المكونات وعدم التمكن من فرمها للوصول للقوام المثالي لعجينة الطعمية، تضاف كمية قليلة جدًا من المياه حتى تسهل عملية الفرم.



خطوات تخزين الطعمية:

- بعد تمام تحضير عجينة الطعمية توضع في أكياس طعام نظيفة وجافة وتفرد بها ويفرغ منها الهواء وتغلق بإحكام حتى تحفظ في الفريزر لأطول فترة تمتد لأسابيع، وعند الحاجة لتحضيرها تخرج من الفريزر ليفك تجميدها ثم تحضر ولا تطهى مجمدة حتى لا تتفكك.

- وعند الرغبة في حفظ الطعمية المطهية توضع في عبوات طعام نظيفة مغلقة وتترك في الفريزر وتخرج عند الحاجة وتسخن وتقدم ولكن هذه الطريقة يمكن الاعتماد عليها لحفظ الطعمية لأيام فقط.