تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كب كيك بالزبيب، بشكل يناسب المناسبات والمدراس والاحتفال بأعياد الميلاد، وبمذاق لا يقاوم.



مقادير كب كيك بالزبيب :



2 كوب دقيق

نصف كوب زيت

1 كوب سكر

1 كوب لبن

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

2 بيضة رشة ملح

1 باكو فانيليا

نصف كوب زبيب



طريقة تحضير كب كيك بالزبيب :



* يضرب في الخلاط اللبن والسكر والزيت والبيض والفانيليا



* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح



* يضاف خليط الدقيق لخليط البيض والزيت ويقلب كل الخليط



* يصب الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك



* يضاف الزبيب في منتصف الكب كيك في ورق الكب كيك



* توضع في الفرن حتى تمام النضج .