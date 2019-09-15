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طريقة عمل كب كيك بالزبيب

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:40 ص
طريقة عمل كب كيك
طريقة عمل كب كيك بالزبيب
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كب كيك بالزبيب، بشكل يناسب المناسبات والمدراس والاحتفال بأعياد الميلاد، وبمذاق لا يقاوم.

مقادير كب كيك بالزبيب :

2 كوب دقيق
نصف كوب زيت
1 كوب سكر
1 كوب لبن
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
2 بيضة رشة ملح
1 باكو فانيليا
نصف كوب زبيب

طريقة تحضير كب كيك بالزبيب :

* يضرب في الخلاط اللبن والسكر والزيت والبيض والفانيليا

* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح

* يضاف خليط الدقيق لخليط البيض والزيت ويقلب كل الخليط

* يصب الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك

* يضاف الزبيب في منتصف الكب كيك في ورق الكب كيك

* توضع في الفرن حتى تمام النضج .

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