تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل كب كيك بالزبيب، بشكل يناسب المناسبات والمدراس والاحتفال بأعياد الميلاد، وبمذاق لا يقاوم.
مقادير كب كيك بالزبيب :
2 كوب دقيق
نصف كوب زيت
1 كوب سكر
1 كوب لبن
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
2 بيضة رشة ملح
1 باكو فانيليا
نصف كوب زبيب
طريقة تحضير كب كيك بالزبيب :
* يضرب في الخلاط اللبن والسكر والزيت والبيض والفانيليا
* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح
* يضاف خليط الدقيق لخليط البيض والزيت ويقلب كل الخليط
* يصب الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك
* يضاف الزبيب في منتصف الكب كيك في ورق الكب كيك
* توضع في الفرن حتى تمام النضج .
مقادير كب كيك بالزبيب :
2 كوب دقيق
نصف كوب زيت
1 كوب سكر
1 كوب لبن
1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر
2 بيضة رشة ملح
1 باكو فانيليا
نصف كوب زبيب
طريقة تحضير كب كيك بالزبيب :
* يضرب في الخلاط اللبن والسكر والزيت والبيض والفانيليا
* يخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح
* يضاف خليط الدقيق لخليط البيض والزيت ويقلب كل الخليط
* يصب الخليط في ورق الكب كيك في صينية الكب كيك
* يضاف الزبيب في منتصف الكب كيك في ورق الكب كيك
* توضع في الفرن حتى تمام النضج .