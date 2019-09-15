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رياضة

أكرم توفيق يدعم مؤمن زكريا بالدعاء

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 02:44 ص
مؤمن زكريا
مؤمن زكريا
محمد بدران
وجه  أكرم توفيق، لاعب النادى الأهلى المعار إلى فريق الجونة رسالة إلى مؤمن زكريا بعد عرض حلقته الأخيرة ببرنامج "اللعيب" عبر قناة ام بي سي مصر، ويتحدث عن حالته النفسية.

ونشر اكرم توفيق من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"‏ صورة وعلق قائلًا "اللهم اشفى عبدك الذى يستغيث بك".

ومن المقرّر أن يغادر مؤمن زكريا إلى ألمانيا مطلع الشهر المقبل للخضوع لفحص طبي كامل، خاصة في الجهاز العصبي لإيضاح الأمور الخاصة به وموقفه من العودة للملاعب.

وقال مؤمن زكريا في حوار مع مهيب عبد الهادي، الخميس الماضي، وأكد أن إصابته نفسية بنسبة 60%، وسوف يسافر إلى ألمانيا لتلقي العلاج، مؤكدا أنه كان وحيدًا طوال الفترة الماضية دون دعم أو مساندة من أي أحد .

كان مؤمن زكريا، أكد استمراره مع الأهلي حتى يتم شفاؤه بشكل كامل وحصوله على فرصة جيدة ليحكم فايلر المدرب الجديد على خروجه أو بقائه.

وانتقل مؤمن زكريا إلي النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية موسم 2014-2015 وخاض 14 مباراة سجل 7 أهداف خلال مباريات الكأس لعب 4 مواجهات وسجل هدف وحيد.

وشارك في 12 مباراة بالبطولات القارية مع النادي الأهلي سجل 3 أهداف بإجمالي مشاركات في البطولات المختلفة 32 مباراة وسجل 12 هدفا. 

وحقق عدة ألقاب مع النادي الأهلي حيث توج بلقب السوبر المصري 2015 - و2017 بجانب بطولة الدوري عام 2016.
أكرم توفيق يدعم مؤمن زكريا بالدعاء

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