للمرة الثانية .. الإخواني سامي كمال الدين ينشر تسجيلا صوتيا لزوجة محمد علي .. تعرف عليه

نشر المذيع الإخواني سامي كمال الدين التسجيل الصوتي الثاني لزوجة الفنان الهارب محمد علي تتوسل إليه بالتحدث لابنته لأنها تقوم بأشياء ستؤدي بهم إلى كارثة ومصيبة.



وقالت زوجة الهارب محمد علي، خلال التسجيل الصوتي: أنا عايزة حل جذري للموضوع وتديها قرار متخرجش من البيت لحد امتحانها 1 يوليو وتبلغها الامتحان يخلص تيجي على البيت ومتروحش مراجعات ولا دروس.



وأضافت خلال التسجيل الصوتي أنه فى كل الاحوال نجحت أو سقطت هتروح فى ستين داهية، مطالبة زوجها بإعطاء نجلتهم "اوردر" متنزلش من البيت نهائى لحد يوم الامتحان .



أصرت عقب انتهائها من الامتحان أن يرسل لها تذكرة طيران لتكون مع والدها قائلة: "انا مش هعيش معاها ومش هستنى اما تجيبلى مصيبة وهى فعلا ماشية فى طريق مصيبة".