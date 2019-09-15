يتحدى الأهلي .. مدرب الزمالك يتحدث عن السوبر بقوة

كشف الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سبب خسارة الفريق امام جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا 2-1.



وقال : لاعبو الزمالك وقعوا في خطأين كانا سببا في الهدفين ولاشك في أننا ستتعلم من الأخطاء وسنقوم بإصلاحها وعلينا أن نفكر فى المرحلة المقبلة"، مشددا على أن الهزيمة لن تتكرر ، والفريق الابيض سيفوز بالمباراتين القادمتين سواء أمام الأهلي في السوبر المصري أو بطل السنغال في لقاء العودة بدور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا للتأهل لدور المجموعات.



وعن سبب عدم مشاركة المغربي أشرف بن شرقي، أوضح ميتشو أن ذلك بسبب إصابته بمغص معوي، بينما محمد عنتر شارك بدلا منه وقدم أفضل ما عنده وتغييره كان لسبب تكتيكي وكذلك نزول المغربي خالد بوطيب ومصطفي محمد للسبب ذاته، بينما عبد الله جمعه قدم أداء جيدا في الجبهة اليمنى.



وختم ميتشو قائلا: "الزمالك فريق بطولة ولاعبوه يمتلكون شخصية القيادة داخل الملعب واثق فيهم تماما".