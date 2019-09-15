كوارث غير متوقعة.. احذري الإكثار من تناول الأطفال المضادات الحيوية

تعرض الأمهات أطفالهن إلى كوارث صحية، من خلال إعطاء الأطفال مضاد حيوي أكثر من ثلاث مرات فى العام، وللأسف نرى بعض الأمهات تكرر المضادات الحيوية من تلقاء نفسها ظنا منها أن طفلها سوف يشفى سريعا.



وفيما يلي أضرار المضاد الحيوي والإكثار من اعطائه للاطفال:



أكدت الدكتورة أيمان عبد العظيم استشارى طب الأطفال، أن الأكثار من تناول الطفل المضادات الحيوية، تقلل مناعة وتؤثر سلبا على عظام الطفل، وترجع أغلبية الحالات التي تناولت العديد من المضادات الحيوية، إلى إصابة الطفل بميكروب مقاوم للمضادات الحيوية ، وبعض الأمراض التي انتشرت مؤخرًا في صورة أوبئة، وبعض حالات العدوى المزمنة الشديدة.



وأشارت إلى توخي الحذر بالنسبة للطفل الذى لديه حساسية ما من بعض أنواع المضادات الحيوية ،فهى تعرضه للخطر ،وأحيانا تسبب الوفاة ، وفي حال تكرار استخدام المضاد الحيوي أو تناول الطفل له لفترات طويلة (أكثر من أسبوعين مثلا) فإن ذلك يؤدي إلى قتل البكتيريا النافعة في الأمعاء، فضلا عن أنه يضعف مناعة الطفل.