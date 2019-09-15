ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

أهالي الورشة بالمرج يشكون من بلطجة سائقى الميكروباص

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:01 ص
سايرات الميكروباص
سايرات الميكروباص
كريم ناصر
بعث طارق مصطفى أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من بلطجة سائقى اليكروباص بالمرج.

وأوضح طارق أن منطقة شارع الورشة بشارع مؤسسة الزكاة بالمرج تعانى من انتشار سيارات الميكروباص و اتخاذهم الشارع موقفا لهم و سيرهم عكس الاتجاه مما ينشر البلطجة بالحي ويفسد المظهر الحضاري. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التكاتك تحاصر عزبة النخل والأهالي يستغيثون

حي المستقبل بأكتوبر يعانى من انتشار التكاتك

التكاتك تحاصر دار السلام.. والأهالي يستغيثون

أهالى بركة الحاج يشكون من تكدس أكوام القمامة

أهالي كفر الشرفا يشكون من أكوام القمامة

أهالي منطقة سلامة عفيفى يشكون من أكوام القمامة

ترشيحاتنا

اخبار الحوادث.. أبويا ضيع مستقبلي.. قهوجي يمارس الجنس مع طفلته.. وعروسة الدقهلية تطعن زوجها وتفر هاربة

بشير التابعي يوجه رسالة تحذير لمدافع الزمالك بعد خسارة الفريق

أخبار الفن .. حقيقة فقدان عاصي الحلاني الذاكرة.. هيفاء حسين تعلن عن حملها

استشاري علم نفس: محمد علي يعاني صدمة نفسية واضطرابات في الشخصية

توقف الإنتاج.. أول تعليق من وزير الطاقة السعودي على استهداف معملي أرامكو

السوبر زملكاوي .. مرتضى منصور: الزمالك لم يخسر بخماسية وقادر على التأهل الأفريقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا

تامر عاشور يتصدر تريند مصر .. صور