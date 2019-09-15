أهالي الورشة بالمرج يشكون من بلطجة سائقى الميكروباص

بعث طارق مصطفى أحد قراء موقع صدى البلد الإخباري برسالة عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع يشكو فيها من بلطجة سائقى اليكروباص بالمرج.



وأوضح طارق أن منطقة شارع الورشة بشارع مؤسسة الزكاة بالمرج تعانى من انتشار سيارات الميكروباص و اتخاذهم الشارع موقفا لهم و سيرهم عكس الاتجاه مما ينشر البلطجة بالحي ويفسد المظهر الحضاري.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360



