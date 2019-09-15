نصائح للحفاظ على مناعة طفلك بعد دخول المدارس

كيف تحافظ الأم على مناعة طفلها بعد دخول الدراسة، وكيف تربى طفلها على تجنب العدوى، والحرص على النظافة الشخصية، وعدم الاقتراب مباشرة من صديقه المريض أو الذى يعاني من نزلة برد.



أوضح الدكتور رفعت الجابري، استشارى الأطفال، أنه على كل أم المحافظة على صحة وسلامة أطفالها، من خلال النقاط التالية :



1. تحديد موعد للنوم خلال فترات الليل لأن الأطفال بحاجة للنوم أكثر من البالغين :

تأكدي من حصول الطفل على الأقل على 8 ساعات من النوم، قلة النوم تساهم في تحطيم نظامِ المناعة.



2. قدمي وجبات طعام صحية للطفل.



قد يكون هذا تحديا صعبا خصوصا إذا كان الأطفال انتقائيين ، ولكن من جهة أخرى يمكنك ابتكار طرق جديدة لتقديم الطعام. المهم ألا تستلمي.



3. قدمى لطفلك الخضار والفاكهة :



إذا كان الطفل يذهب للمدرسة تأكدي من أنه يأخذ معهم حبتين من الفواكه على الأقل. بالإضافة إلى تناول حبتين أو أكثر في المنزل.



4 .احرصي على إعطاء طفلك معلقة فى الصباح من العسل الأبيض بالليمون لتقوية المناعة وفى المساء معلقة من العسل الأسود وذلك من أجل تنظيف الصدر من أى مخاط .



5 . تعرض الطفل للهواء الطلق :

يجب أن يلعب الأطفال في الهواء الطلق ،واتركيهم يلعبوا في الحديقة أو المكان المخصص لألعاب الأطفال على الأقل ساعتين في اليوم. .



6. قدمي الكثير من الماء للأطفال :



الماء يساهم في دعم جهاز المناعة ويمنع الإصابة بالأمراض. ابتعدي عن المشروبات السكرية والغنية بالنشويات التي تمنع شهية الطفل.