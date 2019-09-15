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رياضة

السوبر زملكاوي .. مرتضى منصور: الزمالك لم يخسر بخماسية وقادر على التأهل الأفريقي

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:04 ص
صدى البلد
ريهام بكير
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن عدم قلقه من هزيمة الفريق من جينراسيون فوت السنغالي 2-1 في ذهاب دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا 2-1.

وأكد في تصريحاته عبر قناة الحدث ، على ثقته في التأهل لدور المجموعات وتعويض النتيجة في مباراة الإياب ، مشيرا إلى أن الزمالك لم يخسر بخماسية وقادر على التعويض لأنه يمتلك مدربا محترفا، ويجيد توظيف اللاعبين.

وأبدى مرتضى منصور اندهاشه ، من ربط هزيمة لقاء الذهاب من بطل السنغال بمباراة السوبر المصري أمام الأهلي ، مشيرا إلى أن الفريق غاب عنه العديد من العناصر المميزة وسيكونون جاهزين في السوبر، الذي سيتوج به الزمالك.

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