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فن

الأزقة الخلفية يتصدر الأعلى مشاهدة

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 05:32 ص
صدى البلد
أحمد البهى
تصدر مسلسل "الازقة الخلفية"، نسب المشاهدة في تركيا، أول أمس الجمعة، محققا المركز الأول بقائمة المسلسلات الأعلى مشاهدة وفقًا لموقع gecce التركي.

وجاء في المركز الثاني مسلسل فى كل مكان أنت ، بينما جاء فى المركز الرابع مسلسل " اليمين " ، والذى يعرض بشكل يومى.

يذكر ان مسلسل الازقة الخلفية يناقش عدد من القضايا إبرزها محاربة المخدرات وابتزاز الشباب ، والعمل إخراج أورهان أوغوز ، وقد تم عرضه العمل بداية من 2011 .

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