انقلاب أوروبي .. ليفربول يغرد وحيدا.. كتف قانوني من الإنتر لـ يوفنتوس

انتهى أسبوع الفيفا بما يضمه من منافسات قارية وعادت الأجواء أكثر إثارة في الدوريات الأوروبية وبالأخص الخمسة دوريات الكبرى في إنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.



البداية من البريميرليج ومنافسات الدوري الإنجليزي، حيث ابتعد ليفربول بطل أوروبا ووصيف بطل البريميرليج الموسم الماضي وحلق بعيدا في القمة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافسيه، بعد الفوز علي نيوكاسل في الأنفيلد بثلاثية مقابل هدف سجل منها محمد صلاح هدفا وساديو ماني هدفين ليصبح رصيد رفاق المدرب يورجن كلوب 15 نقطة من خمس مباريات محققا العلامة الكاملة .



وخارج ملعبه سقط البطل مانشستر سيتي أمام نوريتش سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليتوقف رصيد أبناء المدرب جوارديولا عند 10 نقاط بعد خمس جولات متأخرا بفارق خمس نقاط كاملة عن ليفربول .



في حين حافظ توتنهام على حظوظه في المنافسة بالفوز علي كريستال بالاس برباعية نظيفة رافعا رصيده الي ثماني نقاط ونفس الأمر للمان يونايتد الذي حقق انتصارا صعبا على ليستر سيتي بهدف دون رد ، وينتظر أرسنال فرصة أخيرة للدخول مبكرا في أجواء المنافسة في حالة نجاحه في عبور عقبة واتفورد والوصول للنقطة العاشرة .



وفي إيطاليا وصلت قمة الإثارة مبكرا في الكاليتشو الى ذروتها بعد أن سقط البطل الدائم يوفنتوس في فخ التعادل أمام فيورنتينا بدون أهداف في فلورنسا وتوقف رصيد السيدة العجوز عند النقطة السابعة بعد اول ثلاث جولات.



وحقق إنتر ميلان انتصاره الثالث على التوالي على حساب اودينيزي بهدف دون رد ليواصل توهجه مع المدرب المحنك كونتي في الدوري الايطالي ويعتلي القمة برصيد 9 نقاط قد تكون المرة الأولي منذ آخر تتويج للنيترازوري قبل تسع مواسم كاملة ، وواصل نابولي مع مدربه المخضرم انشليوتي نجاحه وعبر موقعة سمبادوريا بهدفين دون رد ليرفع رصيده الى النقطة السادسة في المركز الثالث قبل ختام منافسات الجولة الثالثة.



وفي ألمانيا يبدو أننا سنكون على موعد مع حالة تغير لبطل الدوري الدائم بايرن ميونيخ بعد أن واصل ليبزيج تمسكه بالمناسبة مبكرا وفرض التعادل الإيجابي على البايرن بهدف لكل فريق ليحتل قمة البوندسليجا برصيد 10 نقاط وظل البايرن في المركز الثالث برصيد ثماني نقاط



في المقابل عزز بروسيا دورتموند حظوظه مبكرا في المنافسة بعد أن اكتسح باير ليفركوزن برباعية نظيفة رفع بهم رصيده اى النقطة الثامنة في المركز الثاني خلف لايبزيج .



وفي إسبانيا، فرط اتليتكو مدريد في فرصة التحليق بعيدا عن اقرب منافسيه بعد أن سقط أمام ريال سوسييداد بهدفين دون رد وبقى رفاق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني في الصدارة برصيد 9 نقاط.



وحقق ريال مدريد ثلاث نقاط غالية بالفوز على ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت الظهور الأول للبلجيكي ايدين هازارد مع الريال ليرفع رصيده الي ثماني نقاط خلف الاتليتي.



وعاد برشلونة الى سكة الانتصارات بعد أن اكتسح فالنسيا بخماسية مقابل هدفين في مباراة شهدت تألق اللاعب الشاب انسو فاتي مع الفريق الكتالوني ليصبح رصيد البارسا سبع نقاط في المركز الثالث.