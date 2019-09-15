شاهد بمحاكمة البشير يكشف تفاصيل صفقة عسكرية مشبوهة

كشف شاهد خلال محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير عن عملية تلقيه أموالا مشبوهة وإرسال معدات عسكرية إلى دولة مجاورة.



وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال الشاهد ، إن شركة "يمثلها وتتبع الجيش السوداني زودت دولة مجاورة لم يسمها بتجهيزات عسكرية مقابل أموال تسلمتها من البشير خلافا للقانون".



والشاهد هو يوسف يعقوب، وهو شاهد الدفاع عن البشير وممثل هيئة التصنيع الحربي السودانية.



وأضاف أن الشركة التي يمثلها ويملكها الجيش تلقت أموالا من الرئاسة.



وتابع:"استلمنا مبلغ مليون ومئتي ألف دولار نقدا وأرسلنا بقيمتها معدات عسكرية لدولة مجاورة".





