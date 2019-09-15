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برلمان

كل حاجة وعسكها .. عبدالعزيز الحسيني يسترزق من قنوات الإخوان .. اعرف التفاصيل

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:40 ص
عبدالعزيز الحسيني
عبدالعزيز الحسيني
صدى البلد
قال مصدر إن المهندس عبدالعزيز الحسيني نائب رئيس حزب الكرامة عقب ارتياده منصب أمين تنظيم الحزب لم ينجح فى تحقيق أهداف الحزب وغرق حمدين صباحى ليستكمل مسيرته كنائب رئيس الحزب ليغرق المهندس محمد سامى رئيس الحزب.

وأضاف أن الحسينى بيسترزق من السياسة عبر الظهور فى قنوات الإخوان، مشيرا إلى تسببه في استقالات جماعية من الحزب.

كان لـ عبدالعزيز الحسيني العديد من المواقف التى تلمح إلى أهداف الحصول على كرسى بمجلس النواب أبرزها إعلانه أن قرار الشباب بمقاطعة الانتخابات لايمثل موقف الحزب.

خالف مواقفه عقب عدم حصوله على كرسى البرلمان ليقول " توقع صدق البرلمان سيصبح عارا فى تاريخ البرلمانات المصرية .

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