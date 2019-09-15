الفرح فى المصائب شعار قطر.. الجزيرة الإرهابية تحتفي بهجوم آرامكو.. طوارئ أرامكو السعودية تنجح في التصدي للحرائق في معاملها.. والطاقة الأمريكية: مستعدون لاستخدام الاحتياطى النفطى الطارئ

الطاقة الأمريكية : مستعدون لاستخدام الاحتياطى النفطى الطارئ

الجزيرة الإرهابية تحتفي بهجوم آرامكو.. وابن عم تميم يوجه رسالة للسعودية

رئيس أرامكو: لا إصابات بين العاملين بمعملي بقيق وخريص إثر العمل الإرهابي



قالت شايلين هاينز المتحدث باسم الطاقة الامريكية، اليوم الأحد، أنهم مستعدون لاستخدام الاحتياطى النفطى الأمريكى الطارئ إذا لزم الأمر.



وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن تصريحات هاينز، جاءت عقب الهجوم على منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" السعودية، أمس السبت.



كان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قال إنه عند الساعة الرابعة من صباح أمس السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما.



وأعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي أن التحقيقات تجري بشأن الهجوم الإرهابي لمعملي شركة أرامكو السعودية لمعرفة الأطراف المتورطة بالهجوم الإرهابي.



فيما احتفت قناة "الجزيرة"، الذراع الإعلامي لنظام الحمدين الداعم للإرهاب في قطر، بالعمل الإرهابي الذي شهدته المملكة العربية السعودية على مواقع لشركة آرامكو النفطية.



ووصفت قناة الفتنة في تقرير لها الهجوم الذي أعلنت مليشيات الحوثي الإرهابية مسئوليتها عنه بأنه "ضربة موجعة داخل العمق الاستراتيجي" للمملكة.



قال الشيخ المنشق، فهد بن عبد الله آل ثاني، ابن عم تميم بن حمد أمير النظام الداعم للإرهاب، على تويتر:"باسمي وباسم شعب قطر، نستنكر وبشدة الأعمال التخريبية الجبانة التي تستهدف السعودية ومنشآتها النفطية".



وأضاف:"مثل هذه الأعمال لا يقوم بها إلا عصابة من المجرمين الحاقدين يهدفون لزعزعة استقرار أمننا ووحدتنا واستقرارنا، اللهم احفظ السعودية وأهلها وكل دول الخليج والعالم العربي والإسلامي".



أكد رئيس شركة (أرامكو) السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، بعد تفقده موقع الحادث الذي وقع ضد معامل شركة (أرامكو) السعودية في خريص وبقيق أنه "لا توجد إصابات بين العاملين"، معبرًا عن شكره للفرق التي شاركت في الاستجابة لهذا الحادث.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن فرق الاستجابة للحالات الطارئة في شركة (أرامكو) السعودية تصدت بنجاح لحرائق في معاملها في بقيق وخريص نتجت عن هجمات إرهابية بمقذوفات.



وتمكنت من إخماد الحرائق التي نجمت عن هذا العمل الإرهابي الذي تسبب في تأثير مباشر على توقف الإنتاج بمقدار 5.7 مليون برميل في اليوم.



وأشار رئيس شركة (أرامكو) السعودية إلى أنه يجري حاليًا العمل على استرجاع كميات الإنتاج، وسيتم تقديم معلومات محدثة حول ذلك خلال الـ 48 ساعة القادمة .