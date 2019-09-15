بعد 3 سنوات.. طليقة رجل أعمال شهير تكشف تفاصيل صادمة عن انفصالها

كشفت زوجة مليونير شهير عن تفاصيل مفاجئة بشأن إجراءات طلاقها منه قبل 3 سنوات، والتي تشير إلى كونها إجراءات يشوبها البطلان.



وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، شككت زوجة مليونير شهير شارف على بلوغ سن المائة عام في صحة إجراءات الطلاق منه، متحدثة عن الحالة العمرية والعقلية لزوجها، فضلا عن علاقتهما قبل الطلاق والتي كانت سعيدة وهانئة على حد قولها، كما أنجبت منه طفلة وحيدة.



وقالت فاطمة إن هناك غموضا صاحب عملية الطلاق وإصدار المستندات والوثائق، حيث إن زوجها السابق يعاني الخرف وفقدان الذاكرة، وغياب الإدراك منذ 5 سنوات، زاعمة وجود تقارير طبية تثبت ذلك،ما يجعل الطلاق باطلا.



وأشارت الصحيفة إلى أن مصادر أكدت في وقت سابق أن محكمة الاستئناف في مكة المكرمة أيدت حكم الطلاق الصادر من محكمة الأحوال الشخصية بحق فاطمة، إلا أن السيدة المطلقة التي طعنت في وكالة طلاقها وصك الطلاق، وطالبت بفتح تحقيق بالتزوير في أوراق رسمية، متسائلة:"هل المقصود بتدبير طلاقها محاولة الاستيلاء على أموال زوجها وحرمانها وابنتها من رغد العيش؟".



وتابعت أنها حصلت على حكم نهائي بتمكين ابنتها من زيارة والدها، الذي لم تره منذ 3 سنوات.



وحكت قصة طلاقها الذي تم عبر رسالة "واتساب" من رقم مجهول اتضح فيما بعد أنه من شخص مشهور أبلغها بصدور وثيقة طلاقها من قبل المحكمة، وقالت:"الرسالة كانت بمثابة طلقة قاتلة ومدمرة لي ولابنتي، ومصدر الغرابة في ذلك أنني كنت أعيش معه في حب وسعادة كبيرة في بيت الزوجية ولا توجد أي خلافات بيننا، بل ‏أمضيت السنوات الأخيرة أشبه بالطبيبة والممرضة لزوجي الذي تعرض لمشكلات صحية متعاقبة ما بين جلطات وأمراض القلب، ليس آخرها أمراض الشيخوخة والزهايمر والخرف"



وواصلت:"نعيش ظروفا قاسية بعد أن توقف المصروف الشهري، ‏يضاف إلى ذلك صدور أمر من محكمة التنفيذ بسداد مبالغ متعثرة لدي على اعتبار أني كنت زوجة مليونير، واليوم نفد ما بيدي من المال وسخرت جهدي الآن لملاحقة المتورطين في عملية طلاقي كون زوجي فاقد الأهلية بالأدلة التي حصلت عليه".



فيما علمت الصحيفة أن محكمة الاستئناف في مكة المكرمة تراجعت عن قرارها السابق بالحجز التحفظي المؤقت على أموال وأصول رجل الأعمال، وأمرت بتشكيل مجلس ولاية مكون من عدد من أبناء وبنات المحجور عليه لإدارة أمواله من عقارات وأرصدة بنكية داخل وخارج السعودية، بعد أن ثبت لديها أن رجل الأعمال أصبح قاصرا عقلا وغير مدرك، كونه تجاوز 100 عام من عمره.



فيما نفى مصدر من مقرب من أسرة المليونير الشهير ما قالته فاطمة، مدعيا أنها تحاول كسب تعاطف الرأي العام.

