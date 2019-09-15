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رياضة

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:14 ص
صدى البلد
ريهام بكير
تعاطف العديد من المدربين والسباحين مع بريكين ويليز البالغة 17 عاما بعد إقصائها من إحدى بطولات السباحة المدرسية في ولاية آلاسكا الأمريكية بعد أن اعتبر الحكام أن ملابس السباحة التي ترتديها غير لائقة ولا تغطي جسمها بشكل كاف.

واعتبر الجميع أن الإقصاء بسبب دوافع عنصرية، حيث ان ويليز هي المتسابقة الوحيدة ذات البشرة الداكنة أما البقية فمن ذوي البشرة الفاتحة، وكونها خاضت سباقين في البطولة باللباس ذاته دون توجيه أي ملاحظة لها.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فرغم فوز ويليز بالمركز الأول في سباق 100 متر سباحة حرة، قرر الحكام استبعادها من السباق بحجة ارتكابها مخالفة مرتبطة بملابس السباحة

واضطرت إدارة المدرسة لاحقا للتراجع عن قرار استبعاد ويليز، معتبرة أن العقوبة غير مجدية، وأن الطالبة وقعت ضحية قرار استند إلى الطريقة التي ظهر فيها لباس السباحة على جسمها، خصوصا أن وسائل الإعلام بدأت بتداول الحادثة على نطاق واسع.

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