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محافظات

بتكلفة 56 مليون جنيه .. تطوير رمد بورسعيد ضمن 7 مستشفيات بمنظومة التأمين الصحي الشامل

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 06:09 ص
مستشفى رمد بورسعيد
مستشفى رمد بورسعيد
كتب محمد الغزاوى
مستشفى الرمد التخصصي بمحافظة بورسعيد واحدة من ضمن 7 مستشفيات بالمحافظة تم ضمهم لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وشهدت المستشفى ذات المباني التراثية تطوير 9 عيادات خارجية و3 غرف عمليات تم انشائها على أحدث معايير الجودة العالمية و12 سرير داخلي.

وبلغت تكلفة تطوير المستشفى 56 مليون جنيه، ونجحت في الحصول على الاعتماد من قبل هيئة الإعتماد والرقابة في شهر أغسطس لتصبح ثالث مستشفى يتم اعتمادها في المحافظة.

وحققت الرمد نجاح ملحوظ منذ انضمامها للمنظومة حيث تمكنت الأطقم الطبية بها من إجراء 563 عملية جراحية كبرى خلال 70 يوم

وتضمنت العمليات 78 عملية تم إجراؤها لأول مرة بالمستشفى والمحافظة كعمليات: جراحة تجميل وإصلاح الحول والجفون، ترقيع القرنية، إصلاح كسر جمجمة العين، استخراج جسم غريب من داخل العين، إزالة ورم حميد بالعين بالاضافه إلى توصيل مجرى الدموع، كتاركتا مع زراعة عدسة، حقن جسم زجاجي،جلوكوما "مياه زرقاء".. وغيرها، وهي العمليات التي تمت بنجاح كبير من خلال الفريق الطبي المتميز بالمستشفى

وتحرص المنظومة على توفير جميع الكوادر الطبية والاستعانة بخبراء دوليين وأساتذة جامعيين لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين ومنهم على سبيل المثال الدكتور طارق شعراوي أستاذ ورئيس قسم "الجلوكوما" المياه الزرقاء في جامعة جنيف بسويسرا ورئيس الجمعية الدولية للمياه الزرقاء الذي أجرى أول ثلاث عمليات مياه زرقاء بالمستشفى، والدكتور محمد صلاح رئيس هيئة المستشفيات التعليمية الذي أجرى عمليات زرع القرنية.

بتكلفة 56 مليون جنيه .. تطوير رمد بورسعيد ضمن 7 مستشفيات بمنظومة التأمين الصحي الشامل
بتكلفة 56 مليون جنيه .. تطوير رمد بورسعيد ضمن 7 مستشفيات بمنظومة التأمين الصحي الشامل
بتكلفة 56 مليون جنيه .. تطوير رمد بورسعيد ضمن 7 مستشفيات بمنظومة التأمين الصحي الشامل
بتكلفة 56 مليون جنيه .. تطوير رمد بورسعيد ضمن 7 مستشفيات بمنظومة التأمين الصحي الشامل
بتكلفة 56 مليون جنيه .. تطوير رمد بورسعيد ضمن 7 مستشفيات بمنظومة التأمين الصحي الشامل

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