شيكابالا وبن شرقي .. عودة الغائبين سلاح الزمالك للفوز بالسوبر أمام الأهلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة الأهلي في السوبر المصري يوم الجمعة المقبل، بكل نجومه، حيث سيعود للمشاركة في المران الجماعي أشرف بن شرقي وشيكابالا ومحمد عواد وأوناجم.



كان الفريق الأبيض خسر مباراة الذهاب في دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا أمام جينيراسيون فوت السنغالي 2-1.



وقال الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، إن اللاعبين وقعوا في خطأين سجل من خلالهما المنافس هدفين وهو ما سيعالجه قبل لقاء السوبر أمام المارد الأحمر.



وأشار إلى أن الفريق غاب عنه العديد من العناصر المميزة وسيكونون جاهزين في السوبر، معربا عن ثقته في اللاعبين بالفوز بلقب السوبر.

