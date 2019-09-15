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رياضة

أخبار الرياضة ليلا .. رسالة مؤثرة لمؤمن زكريا .. ومدرب الزمالك يتحدى الأهلي.. خسائر كهربا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 08:01 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
ريهام بكير
نشر موقع صدى البلد، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثا ساخنة في الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي :

حقق النادي الأهلي فوزًا مهما على حساب مضيفه كانو سبورت من غينيا الاستوائية بهدفين نظيفين، وذلك في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا

طرد المصري محمد النني المنضم حديثًا لفريق بيشكتاش التركي في أولى مبارياته مع فريقه الجديد أمام غازي عنتاب في الدوري التركي.

شاهد .. سبب طرد محمد النني في أول ظهور له بالدوري التركي

يرى طارق السيد، نجم الزمالك السابق، أن محمود كهربا خسر كثيرا برحيله عن القلعة البيضاء. 

طارق السيد يكشف خسائر كهربا برحيله عن الزمالك

أبدى طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عدم رضاه عن مستوى الزمالك في مباراة الأمس بدوري أبطال أفريقيا أمام جينيراسيون.

تعامل مع المنافس بغرور .. طارق السيد يكشف أسباب هزيمة الزمالك

كشف الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن سبب خسارة الفريق أمام جينيراسيون فوت السنغالي في ذهاب دور الـ32 لدوري ابطال افريقيا 2-1.

يتحدى الأهلي .. مدرب الزمالك يتحدث عن السوبر بقوة

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك  ثقته في التأهل لدور المجموعات وتعويض النتيجة في مباراة الإياب ، مشيرا إلى أن الزمالك لم يخسر بخماسية وقادر على التعويض لأنه يمتلك مدربا محترفا، ويجيد توظيف اللاعبين.

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