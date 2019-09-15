أخبار المساء .. تسجيل صوتي للمرة الثانية لزوجة محمد علي يكشف مصيبة .. والداخلية تستهدف البؤر الإجرامية بـ 4 محافظات .. رئيس أرامكو: لا إصابات بين العاملين



شنت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة لضبط حائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله ، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.



تستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، محاكمة 215 إرهابيا من عناصر جماعة (الإخوان) الإرهابية، مرافعة الدفاع في قضية اتهامهم بتشكيل مجموعات مسلحة باسم "كتائب حلوان" لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة، خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء.



تعامل مع المنافس بغرور .. طارق السيد يكشف أسباب هزيمة الزمالك



أبدى طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عدم رضاه عن مستوى الزمالك في مباراة الأمس بدوري أبطال أفريقيا أمام جينيراسيون. أبدى طارق السيد، نجم الزمالك السابق، عدم رضاه عن مستوى الزمالك في مباراة الأمس بدوري أبطال أفريقيا أمام جينيراسيون.



يقيم مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب حفل تكريم للعديد من أبطال النادي الذين حققوا إنجازات عربية وإفريقية وعالمية مع النادي أو المنتخبات الوطنية خلال الفترة الأخيرة.



أعلنت وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها سوف تبدأ اليوم الأحد عقد المقابلات الشخصية لكل من المعلمين والأخصائيين ومديري ووكلاء المدارس الذين تم قبولهم مبدئيًا والذين حصلوا على الدرجات الأعلى في أقصر وقت في الاختبار الإلكتروني للوظائف التي أعُلن عنها مسبقًا بالمدارس.



قال رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يوم السبت إن زعماء غرب أفريقيا تعهدوا بمليار دولار لمكافحة التهديد المتصاعد التشدد والإرهاب في المنطقة.



أكد رئيس شركة (أرامكو) السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر، بعد تفقده موقع الحادث الذي وقع ضد معامل شركة (أرامكو) السعودية في خريص وبقيق أنه "لا توجد إصابات بين العاملين"، معبرًا عن شكره للفرق التي شاركت في الاستجابة لهذا الحادث.



العاصفة المدارية أومبرتو تجتاح جزر الباهاما



اجتاحت العاصفة المدارية أومبرتو مناطق تعرضت لدمار من قبل بجزر الباهاما متسببة في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية قبل توجهها نحو الشمال الغربي يوم السبت وقال خبراء الأرصاد الجوية إن من المرجح أن تصبح تلك العاصفة إعصارا قبل انقضاء نهاية الأسبوع.





اجتاحت العاصفة المدارية أومبرتو مناطق تعرضت لدمار من قبل بجزر الباهاما متسببة في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية قبل توجهها نحو الشمال الغربي يوم السبت وقال خبراء الأرصاد الجوية إن من المرجح أن تصبح تلك العاصفة إعصارا قبل انقضاء نهاية الأسبوع.

نشر موقع "صدى البلد"، عدة أخبار مهمة خلال الساعات الماضية، وننشر في هذا التقرير أبرز هذه الأخبار.نشر المذيع الإخواني سامي كمال الدين التسجيل الصوتي الثاني لزوجة الفنان الهارب محمد علي تتوسل إليه بالتحدث لابنته لأنها تقوم بأشياء ستؤدي بهم إلى كارثة ومصيبة.يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.