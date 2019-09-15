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رياضة

تصافينا لنعود أصدقاء .. محمد صلاح وماني يعلنان انتهاء الأزمة.. فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:42 ص
ساديو ماني ومحمد
ساديو ماني ومحمد صلاح
ريهام بكير
علق ساديو ماني لاعب ليفربول لأول مرة على أزمته مع محمد صلاح عقب فوز الريدز على نيوكاسل بثلاثية في افتتاح الجولة الخامسة من البريميرليج.

وتعود الأزمة حينما ظهر ماني غاضبا أثناء استبداله خلال مباراة فريقه أمام برنلي، وربطت التقارير الصحفية سبب غضبه برفض صلاح تمرير الكرة له.

وعقب مباراة نيوكاسل قال ماني تلك الأمور تحدث في كرة القدم ، وأحيانا نحتاج للتحدث وجها لوجه لتُنهي الأزمة وهذا ما فعلته مع صلاح تصافينا لنعود أصدقاء كما كنا من قبل.

وفي وقت سابق، حاول صلاح تهدئة الأجواء بنشره لفيديو مُعدل لطفلين يجريان نحو بعضهما قبل أن يحتضنان، مركب عليهما صورته وصورة ماني ليعلن من خلاله عدم وجود أزمة مع ماني.

وأعاد ماني نشر الفيديو الذي وضعه صلاح، على حسابه الخاص، ليؤكد لجماهير ليفربول أن الأمور على ما يرام بين النجمين.

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