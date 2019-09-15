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أخبار العالم

تونس تختار الرئيس.. انطلاق التصويت لثاني انتخابات حرة في تاريخ البلاد

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:23 ص
صدى البلد
حسام رضوان
تنطلق اليوم الانتخابات الرئاسية في تونس، حيث يتوجه المواطنون لاختيار رئيسهم من بين 26 مرشحا بينهم امرأتين.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن تونس تشهد اليوم ثاني انتخابات رئاسة حرة في تاريخها منذ عام 2011، بعد عزل الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في انطلاقة ما سمي بثورات الربيع العربي.

وتاتي تلك الانتخابات بعد وفاة الرئيس السابق الباحي قايد السبسي في يوليو الماضي، والذي كان أول رئيس لتونس جاء إلى السلطة عن طريق انتخابات ديمقراطية حرة.

وأضافت "بي بي سي" أن تلك الانتخابات ينظر إليها باعتبارها اختيار لواحدة من أحدث الديمقراطيات في العالم.

وكان من المقرر أن تجرى العملية الانتخابية في فبراير من العام المقبل، إلا أنه تم تقديمها لتنطلق في الـ15 من سبتمبر الجاري.

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