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أخبار العالم

مستعدون لحرب شاملة.. إيران تهدد أمريكا بضربات في الإمارات وقطر وبحر عمان

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 07:49 ص
صدى البلد
حسام رضوان
هدد قائد كبير بالحرس الثوري الإيراني باندلاع حرب في المنطقة، وأن طهران لديها القوة لضرب القواعد الأمريكية في الخليج، وواشنطن تعلم ذلك.

وبحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاجي زادة، إنه عندما أسقطت القوات الطائرة الأمريكية المسيرة التي عبرت الحدود الإيرانية، كان بمقدورها إسقاط طائرة "بي 8" كان على متنها 35 شخصا، "ولكننا لم نفعل هذا، وترامب قدر ذلك".

وأضاف أن جميع القوات كانت جاهزة في ذلك الوقت لاستهداف قاعدة العديد الأمريكية في قطر، وقاعدة الظفرة في الإمارات ومدمرة أمريكية في بحر عمان.

وتابع: "يجب أن يعلم الجميع أن جميع القواعد الأمريكية وسفنها تفع على مسافة ألفي كم على مرمى صواريخنا".

وشدد على أنه لا إيران ولا الولايات المتحدة تنوي الدخول في الحرب لكن القوات الميدانية على تماس في مياه الخليج، ويمكن للحرب أن تندلع، "لطالما نجهز أنفسنا لخوض حرب شاملة".

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