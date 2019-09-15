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أخبار العالم

مقتل وإصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بـ كندا

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 04:24 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت السلطات الكندية مقتل شخص وإصابة 5 آخرين في حادث إطلاق نار وقع اليوم في مدينة ميسيسوغا بمقاطعة أونتاريو جنوب شرقي البلاد.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن متحدثة باسم ​الشرطة​ المحلية قولها إن القتيل هو شاب في الـ17 من العمر، وإن من بين الجرحى فتى عمره 13 عاما، وشابين في الـ16 من العمر، وشابا آخر عمره 17 عاما، إضافة إلى امرأة خمسينية.

وأكدت المتحدثة أن هناك العديد من المشتبه بهم، ولكن لم يتم تحديد أوصافهم حتى الآن ولا يزالون طلقاء، في حين ذكر شهود عيان أن مطلقي النار استهدفوا ضحاياهم بأسلحة نصف آلية.

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