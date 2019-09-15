محافظ شمال سيناء: لا عشوائيات لدينا.. والمحافظة خالية من المناطق غير الآمنة

تواجه محافظة شمال سيناء، العشوائيات والمناطق غير الآمنة لمجالس المدن باستكمال احتياجاتها من المرافق والخدمات.





وقال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، ان المحافظة تخلو من العشوائيات والمناطق غير الآمنة، وفقًا لتعريف صندوق العشوائيات بوزارة التنمية المحلية.، وأن ما يوجد بالمحافظة هي مناطق غير متكاملة المرافق والخدمات.





وبحسب بيان، الأحد، قامت المحافظة بالعمل على توفير بعض المرافق والخدمات ضمن مشروعات الخطط الاستثمارية على مدار السنوات الماضية.





وأكد "شوشة"، أن مجالس المدن قامت بتحديد المناطق العشوائية في نطاق كل مركز إداري ومدينة، بالإضافة إلى تحديد احتياجاتها من المرافق والخدمات واستكمال المرافق الخدمية المطلوبة في مختلف مناطق المحافظة.





وقامت المحافظة، بحصر العشوائيات وتقدير التكلفة اللازمة للتطوير وإخطار الجهات المركزية المعنية المتمثلة في: وزارة التنمية المحلية، وصندوق تطوير العشوائيات،، والتي تضم 6 مراكز إدارية ومدن تشمل: العريش، رفح، الشـيخ زويد، بئر العبد، الحسنة، ونخل، ويدخل في نطاقها 85 قرية و473 تابعا، وإجمالي عدد سكان المحافظة حوالي نصف مليون نسمة.





وأوضح المحافظ، أنه تم إنشاء عدد من مرافق الخدمات والبنية الأساسية خلال الخطط الاستثمارية السنوية الماضية للمحافظة، وتم تخطيط بعض المناطق وجارٍ استكمال المرافق الخدمية ومشروعات البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي وغيرها من المرافق المتنوعة لتشمل جميع المناطق.



