ضاحي خلفان لـ السعودية: أرسلوا طائراتكم واحرقوهم.. لماذا الانتظار؟

طالب ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، بالرد على الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشآت لشركة أرامكو النفطية السعودية.. الهجوم الذي قالت تقارير إنه قد أطلق من جهة العراق أو إيران وليس اليمن.





وقال "خلفان" على تويتر: "عندما يهاجم حشد سليماني في العراق آباراً في المملكة العربية السعودية عندها تدرك إلى أي مدى أصبحت العراق مستعمرة من خلالها ينفذ الأعداء إلى قلب الأمة".





وأضاف: "تستطيع المملكة أن ترسل طائرات مسيرة وتحرق كل معسكرات الجحش الشعبي العراقي الحشد الشعبي.. فلماذا الانتظار..؟".



