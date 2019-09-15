ماجد المصري: الجمهور كرهني في شخصية خليل

وصف الفنان ماجد المصري، شخصية "خليل " التي جسدها ضمن دوره في مسلسل " زلزال " أمام النجم محمد رمضان الذي عرض رمضان الماضي بأنها كانت صعبة للغاية.



وأضاف ماجد المصري، في تصريح لـ"صدى البلد" أن "الجمهور كرهني في هذه الشخصية، فشخصية خليل أصبحت ترند علي مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح الجمهور يتداول صوري علي السوشيال ميديا في كوميكسات لشخصية خليل فهذا دليل على أن الشخصية كان لها تأثير كبير".



وتابع: "عندما عرض علي الدور وافقت على الفور لأن الشخصية بها تطورات كثيرة وأن لكل ظالم نهاية".



"زلزال" عُرض في دراما رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد رمضان وماجد المصري وحلا شيحة وهنادي مهنا ومنى عبدالغني، ومن إخراج إبراهيم فخر، وتأليف عبدالرحيم كمال.

