تصريحات الرئيس السيسي وهجوم أرامكو وانتخابات تونس.. تتصدر اهتمامات الصحف الإماراتية

تناولت الصحف الإماراتية، اليوم السبت، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على هجوم أرامكو الإرهابي.





الإمارات تستنكر الهجوم الإرهابي على معملين لـ«أرامكو»

وبحسب "البيان"، أكدت دولة الإمارات تضامنها مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها، وذلك بعد هجوم إرهابي استهدف معملين لشركة أرامكو في محافظة البقيق وهجرة خريص، في وقت تعهّد التحالف العربي في اليمن باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمن الطاقة العالمي، مؤكدًا أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد الجهة المخططة والمنفذة.





واستنكرت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي طال معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية، أمس، ما أدى إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.. ونددت دولة الإمارات بهذا العمل الإرهابي والتخريبي، واعتبرته دليلًا جديدًا على سعي الجماعات الإرهابية إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.





7 ملايين تونسي إلى صناديق الاقتراع اليوم

وبحسب "البيان"، يتوجه نحو سبعة ملايين ناخب تونسي، اليوم الأحد، إلى أكثر من 4500 مركز اقتراع داخل تونس، في ثاني انتخابات رئاسية ديمقراطية في تاريخ البلاد.





ويتنافس على منصب رئيس تونس السابع في تاريخها الحديث، 26 مترشحًا، يمثلون مختلف التيارات الفكرية والسياسية، من بينهم ثمانية مستقلين، أبرزهم عبدالكريم الزبيدي وزير الدفاع المدعوم من قبل حزبي «نداء تونس» و«آفاق تونس».





وكشف الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد حيوني، عن أن 70 ألف عنصر أمني سيشاركون في تأمين عملية الاقتراع، بالإضافة إلى 32 ألف عسكري، أعلنت عنهم وزارة الدفاع.





محمد بن راشد: حكومتنا مواكبة لتطلعات الناس.. ومن لا يستطع مسايرتنا يمكن أن يرتاح بعيدًا





وبحسب "الإمارات اليوم"، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «الخدمات الحكومية هي نافذة المواطنين على حكومتهم، وتحسينها وتطويرها أولوية رئيسة ومستمرة»، موضحًا بالقول: «جودة الخدمات هو هدف متحرك وليس ثابتًا، وتوقعات الناس اليوم غير توقعاتهم قبل خمس أو 10 سنوات، والحكومة المواكبة للتوقعات هي الحكومة الناجحة»، لافتًا إلى أن «تقييم الخدمات سيكون سنويًا، ولدينا تقييم سنوي للوزراء والوكلاء ومديري العموم كافة، وتقييم سنوي للوزارات والهيئات أيضًا، وسنعرض تقاريرنا كافة بشفافية».





وقال: «حكومتنا حكومة ديناميكية، ومتغيرة، ومواكبة لتطلعات الناس، ومن لا يستطع مسايرتنا يمكن أن يرتاح بعيدًا عن العمل الحكومي والميداني».





السيسي: الإرهاب منفلت.. والجيش مركز الثقل في المنطقة

وبحسب "الخليج"، جدد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحذيراته، أمس، من تنامي ظاهرة الإرهاب حول العالم، مشيرًا إلى أن قوى الإرهاب تحولت إلى «وحش خرج عن سيطرة من أطلقوه».





وقال السيسي، خلال جلسات المؤتمر الثامن للشباب، بعنوان «تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا»، والذي عقد يوم أمس، بمركز المنارة بالقاهرة، بمشاركة 1600 شاب يمثلون شباب البرنامج الرئاسي والجامعات والأحزاب المصرية، ولفيف من الوزراء وكبار المسؤولين، إن الصراع سيستمر لفترة غير معلومة مع قوى الإرهاب، ما لم تتمكن الدول من التصدي فكريًا للقضية، مشيرًا إلى أن التنظيمات الإرهابية، تحرف معاني العقائد الدينية، لتطويعها لمصالحهم التخريبية.



