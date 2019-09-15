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رشا مجدى: مؤتمر الشباب الثامن من أقوى الفعاليات التي حضرها الرئيس..فيديو

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 09:00 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
آيات أحمد
قالت الإعلامية رشا مجدي، إن المؤتمر الوطنى للشباب فى نسخته الثامنة والذى أقيم بالأمس فى مركز المنارة الدولى للمؤتمرات فى القاهرة الجديدة، كان من اقوى المؤتمرات التى تم تنظيمها خلال الفترة الماضية.

وأضافت رشا مجدي، خلال تقديمها لبرنامج "صباح البلد" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، أن المؤتمر كشف خبايا كثيرة، موضحة انه منذ عام 2002 وقعت ما يقرب من 33 الف عملية إرهابية فى الشرق الأوسط ونتج عنها وفاة 90 الف إنسان.

وأوضحت رشا مجدي، أن الإرهاب خطر جدًا ويحصد الارواح بدون أى سبب، مؤكدة ان الرئيس عبد الفتاح السيسى أشار إلى أن الإرهاب هو السلاح الوحيد القادر على تدمير مجتمع بالكامل.

ونوهت رشا مجدي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص دائمًا على المشاركة في كافة المؤتمرات، حيث إنه يتلقى آراء ومقترحات الشباب بأريحية شديدة، كما أنه يجيب على أسئلة المواطنين بكل شفافية وصراحة.

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