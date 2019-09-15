ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ مميزات عديدة .. تعرف على شروط حسابات توفير الشباب من بنك مصر

الأحد 15/سبتمبر/2019 - 10:11 ص
صدى البلد
احمد عبد القوى _ ميس رضا
يولى بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بفئة الشباب المصري فى إطار منظومة الشمول المالى للقطاع المصرفى المصري والتى تسير بخطى ثابتة نحو الأمام. 

ويقدّم بنك مصر تسهيلات بنكية وغير بنكية للشباب من خلال حسابات الشباب لفئتين (16 من عامًا إلى 21 عامًا) ومن (21 عامًا إلى 30 عامًا). 

شروط حسابات التوفير 

منح عائد تنافسي يساوى العائد الممنوح على أعلى شريحة فى التوفير النمطى المعلن طبقا لدورية العائد (شهري - ربع سنوي - نصف سنوي - سنوي) بحد أقصى رصيد 20 ألف جنيه .

الإعفاء من مصاريف فتح الحساب 

الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه مصري 

تخفيض الحد الأدنى لفتح الحساب ليتيح للعميل إمكانية فتح الحساب بقيمة 500 جنيه بدلاً من 1500 جنيه وهو الحد الأدنى المطبق عند فتح أي حساب توفير آخر خارج البرنامج.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد 3 سنوات.. طليقة رجل أعمال شهير تكشف تفاصيل صادمة عن انفصالها

ليست اليمن.. من أين انطلق الهجوم على منشآت أرامكو السعودية؟

تصافينا لنعود أصدقاء .. محمد صلاح وماني يعلنان انتهاء الأزمة.. فيديو

وفاة زوجة الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا

أول تعليق لـ سارة نخلة بعد حكم حبس طليقها أحمد عبد الله محمود

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة شقيقين من المنوفية عشقا بحر مطروح فغرقا في شط الغرام.. صور

ضحية العنصرية .. حرمان سباحة من المركز الأول بسبب ملابسها الفاضحة .. صور

شاهد .. رسالة مؤثرة من لاعبي الأهلي لـ مؤمن زكريا