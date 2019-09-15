بـ مميزات عديدة .. تعرف على شروط حسابات توفير الشباب من بنك مصر

يولى بنك مصر اهتمامًا كبيرًا بفئة الشباب المصري فى إطار منظومة الشمول المالى للقطاع المصرفى المصري والتى تسير بخطى ثابتة نحو الأمام.





ويقدّم بنك مصر تسهيلات بنكية وغير بنكية للشباب من خلال حسابات الشباب لفئتين (16 من عامًا إلى 21 عامًا) ومن (21 عامًا إلى 30 عامًا).





شروط حسابات التوفير





منح عائد تنافسي يساوى العائد الممنوح على أعلى شريحة فى التوفير النمطى المعلن طبقا لدورية العائد (شهري - ربع سنوي - نصف سنوي - سنوي) بحد أقصى رصيد 20 ألف جنيه .





الإعفاء من مصاريف فتح الحساب





الحد الأدنى لفتح الحساب 500 جنيه مصري



