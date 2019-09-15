وضعه في وجبة فراخ.. عامل يحاول التخلص من زوجته بـ سم الفئران في سوهاج

هداه تفكيره الشيطاني إلى قتل زوجته عن طريق وضع السم لها في الطعام، بسبب خلافاتهما المتكررة، فاشتري لها وجبة فراخ من أحد المطاعم واشتري سم فئران ووضعه بداخلها، وقدّم الأكل لزوجته وتركها بالمنزل ظنا منه أن خطته سوف تنجح.





أثناء تناول الزوجة الطعام شعرت بآلام في البطن وقيئ مستمر فتوجهت إلى المستشفى المركزي للعلاج، وتم تقديم الإسعافات اللازمة لها، وصرح لها بالخروج، وتفاجأت بأنها تعرضت لتسمم إثر تناول سم فئران.





حصلت الزوجة علي تقرير بحالتها الصحية وتوجهت لمركز شرطة جرجا في سوهاج وحررت محضرا اتهمت فيه زوجها بوضع سم فئران لها في الطعام للتخلص منها بسبب خلافاتهما المتكررة.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا من مركز شرطة جرجا يفيد ورود بلاغ من "بسمة.ا. ع" 28 عاما ربة منزل وتقيم دائرة المركز بقيام زوجها "بليغ. ح. ا. ع" 31 عاما عامل ويقيم بذات الناحية بوضع سم فئران بوجبة طعام " فراخ "مما نتج عنه إصابتها بآلام بالبطن وقيئ مستمر، قدمت تقرير طبي يفيد إصابتها وأنها تلقت الإسعافات اللازمة بسبب خلافات زوجية بينهما.





تم القبض علي المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، وباشرت التحقيقات.