استمرار انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل في اليابان بسبب الإعصار فاكساى

ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد أن عشرات الآلاف من المنازل في محافظة "تشيبا" مازالت تعاني من انقطاع التيار الكهربائي منذ قرابة أسبوع، وذلك بسبب الإعصار "فاكساي".

وأوضحت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) أن العمل لاستعادة الكهرباء قد يتم تعليقه في بعض الأحيان بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكانت المنطقة قد تضررت بشدة بفعل الإعصار "فاكساي" الذي اجتاحها يوم الاثنين الماضي.

يذكر أن انقطاع التيار الكهربائي هذه المرة هو الأطول منذ كارثة زلزال و تسونامي مارس عام 2011.



