نعاني من بوكو حرام.. رئيس الشئون الإسلامية بالكاميرون: نحتاج خبرة مصر لمواجهة الإرهاب

أشاد الشيخ عمرو جبريل رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالكاميرون بعلاقات بلاده مع مصر ووصفها بالجيدة والمتميزة فى مختلف المجالات، مثمنا الدعم اللامحدود الذى تقدمه مصر خاصة فى المجالات الدينية بإيفاد العلماء وأساتذة اللغة العربية لتعلم الدين الإسلامى الصحيح واللغة العربية.



وقال الشيخ جبريل - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش مشاركته بمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى يبدأ أعماله فى وقت لاحق اليوم الأحد بالقاهرة - إننا بأشد الحاجة كذلك للاستفادة من خبرة مصر الشقيقة لمواجهة الإرهاب ومساعدتها لتعلم أصول الفقه المعتدل ولتجديد الخطاب الدينى وفق متغيرات العصر خاصة بعد نجاح الكاميرون فى القضاء على جماعة بوكو حرام الإرهابية.



وناشد رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالكاميرون، الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف زيادة عدد الموفدين والعلماء إلى بلاده لفهم صحيح الدين خاصة وأن المسلمين بالكاميرون يبلغ عددهم 40% من عدد السكان حوالى 25 مليون نسمة ويمارسون دينهم بشكل عادى.



وحذر الشيخ جبريل من مخاطر وسلبيات وسائل التواصل الاجتماعى والتى يبث بعضها السموم خاصة بين الشباب وتستغلها الجماعات المتطرفة لبث افكارها الهدامة، مشددا على ضرورة حماية الشباب خاصة وكل أفراد المجتمع من سلبيات وسائل التواصل الاجتماعى بتحصينهم بالعلم الرشيد والدين السمح وتعميق قيمة الوطن فى نفوسهم.



وأشار إلى معاناة بلاده لفترة من جماعة بوكو حرام الإرهابية والتى كانت تسعى لهدم المجتمع، موضحا أن تكاتف المجتمع ساهم فى دحرهم، ومشددا على أهمية حماية الدولة الوطنية من المخاطر والتهديدات والعمل على نشر السلام والعدل وقيم التسامح والتعامل مع الآخر والتصدى لمحاولات الجماعات المتطرفة بالنيل من استقرار الدولة.



ولفت إلى دور العلماء والمثقفين ومؤسسات التعليم لبناء الدولة والمجتمع الإسلامى بتعليم الناس الأحكام الشرعية وتنشئة الأولاد على السماحة والتعاون ونبذ العنف والتطرف وكذلك بدعم القيم الإنسانية والحضارية بين الناس.



كما أشاد بموضوع مؤتمر الأوقاف الدولى حول فقه بناء الدول من منظور شرعى وعصرى خاصة فى ظل الظروف والمتغيرات التى تواجه العالم الإسلامى ومحاولات النيل من ثقافته وأمنه، وقال إن وثيقة المواطنة التى يناقشها العلماء بالمؤتمر ستكون برنامج عمل لدعم الدولة الوطنية.